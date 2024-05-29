Жена Канье Уэста прошлась по улице в оголяющем ягодицы боди

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори прогулялась по Италии в оголяющем ягодицы боди

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует The Sun.

Папарацци засняли дизайнера с супругом во время прогулки в Италии. При этом звезда надела оголяющее ягодицы боди и черные высокие сапоги. При этом она держала в руках подушку. Рэпер, в свою очередь, прошелся по улице в куртке с капюшоном, широких брюках и тапках.

Ранее в мае Жена Канье Уэста прогулялась по улице без штанов. Знаменитость запечатлели за рулем автомобиля Porsche на выезде из отеля The Chateau Marmont. Инфлюэнсер была одета в наряд, который состоял из прозрачных капроновых колготок. При этом от нижнего белья она отказалась.