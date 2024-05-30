Ганчев сообщил о взятии ВС России господствующих высот в Липцах под Харьковом

Ганчев: ВС России взяли господствующие высоты в Липцах Харьковской области

Вооруженные силы России взяли господствующие высоты в Липцах Харьковской области для нанесения ударов по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Самые жаркие события происходят в Волчанске и в направлении поселка Липцы, где наши подразделения заняли наиболее господствующие высоты», — заявил Ганчев.

По его словам, эти высоты необходимы для того, чтобы наносить удары по подразделениям украинской армии, которые приходят на помощь ВСУ на передовой.

Ранее Ганчев заявил, что российские войска контролируют около половины Волчанска в Харьковской области. По его словам, ВСУ не оставляют попыток контратаковать.