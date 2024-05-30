Ганчев: в рядах ВСУ в Харьковской области есть западные наемники и ярые нацисты

В Харьковской области в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть западные наемники и ярые нацисты. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, украинское командование изначально перебросило под Харьков мобилизованных военнослужащих. Однако, отметил Ганчев, среди таких бойцов ВСУ мало кто хотел сражаться, в связи с чем украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен.