Минобороны Молдавии заявило о раздаче ложных повесток на учения на севере страны

В Молдавии мужчинам раздали ложные повестки о призыве на учения. Об этом заявило Министерство обороны Молдавии в Telegram-канале.

Как сообщается, инцидент произошел во втором по величине молдавском городе Бельцы на севере страны. Мужчины получали фальшивые письма с повестками, якобы выданными Бельцким территориальным военным центром.

«Уверяем, что эти письма ложные и не были отправлены центром», — заверили в Минобороны. В ведомстве заверили, что форма повесток и печать на них не соответствует установленным образцам. Министерство попросило жителей города связываться с военным центром для уточнения информации.

Ранее Минобороны Молдавии объявило о начале в стране мобилизационных учений резервистов национальной армии. Целью учений является проверка навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением.