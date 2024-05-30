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15:51, 30 мая 2024Бывший СССР

Минобороны Молдавии заявило о раздаче ложных повесток

Минобороны Молдавии заявило о раздаче ложных повесток на учения на севере страны
СюжетМинобороны:

Фото: Vovatol / Shutterstock / Fotodom

В Молдавии мужчинам раздали ложные повестки о призыве на учения. Об этом заявило Министерство обороны Молдавии в Telegram-канале.

Как сообщается, инцидент произошел во втором по величине молдавском городе Бельцы на севере страны. Мужчины получали фальшивые письма с повестками, якобы выданными Бельцким территориальным военным центром.

«Уверяем, что эти письма ложные и не были отправлены центром», — заверили в Минобороны. В ведомстве заверили, что форма повесток и печать на них не соответствует установленным образцам. Министерство попросило жителей города связываться с военным центром для уточнения информации.

Ранее Минобороны Молдавии объявило о начале в стране мобилизационных учений резервистов национальной армии. Целью учений является проверка навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением.

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      Юрий Леонов
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