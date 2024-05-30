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16:50, 30 мая 2024Бывший СССР

На протестной акции в Ереване появился «ангел»

На протестах в Ереване появилась женщина в костюме ангела

На протестах в столице Армении Ереване появился «ангел» — женщина в белом костюме с широкими белыми крыльями за спиной, которая вызвала смущение у сотрудников правоохранительных органов. Видео публикует «Sputnik».

В Армении проходят митинги на площади Республики напротив здания кабинета министров с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Ранее экс-премьер республики Грант Багратян охарактеризовал ситуацию в стране как стремительно меняющуюся. По его словам, протестное движение в республике особенно сильно и продолжает набирать обороты. В связи с этим участники акций гражданского неповиновения могут достигнуть некоторых политических целей, в частности добиться отставки Пашиняна.

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      Валентин Карант
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