На протестной акции в Ереване появился «ангел»

На протестах в Ереване появилась женщина в костюме ангела

На протестах в столице Армении Ереване появился «ангел» — женщина в белом костюме с широкими белыми крыльями за спиной, которая вызвала смущение у сотрудников правоохранительных органов. Видео публикует «Sputnik».

В Армении проходят митинги на площади Республики напротив здания кабинета министров с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Ранее экс-премьер республики Грант Багратян охарактеризовал ситуацию в стране как стремительно меняющуюся. По его словам, протестное движение в республике особенно сильно и продолжает набирать обороты. В связи с этим участники акций гражданского неповиновения могут достигнуть некоторых политических целей, в частности добиться отставки Пашиняна.