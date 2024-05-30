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15:13, 30 мая 2024Бывший СССР

В Армении оценили возможный исход протестов в стране

Экс-премьер Армении Багратян: протесты могут привести к отставке Пашиняна

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Протесты в Армении из-за передачи Азербайджану части приграничных территорий могут привести к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Возможный исход акций гражданского неповиновения оценил бывший глава правительства республики Грант Багратян, передает РИА Новости.

Экс-премьер охарактеризовал ситуацию в стране как стремительно меняющуюся. По его словам, протестное движение в республики особенно сильно и продолжает набирать обороты. В связи с этим, участники акций гражданского неповиновения могут достигнуть некоторых политических целей, в частности добиться отставки Пашиняна.

Он отметил, что сохранять положение премьеру пока что помогает поддержка «западных иностранных кругов».

Ранее Пашинян назвал условие для встречи с лидером оппозиции архиепископом Армянской православной церкви Багратом Галстаняном. По его словам, клирик может с ним встретиться в рамках ряда тех процедур, «которые проходят остальные граждане», т.е. записаться на прием.

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      Глеб Палехов
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