На Украине высказались об идее брони от призыва в ВСУ по уровню дохода

В Офисе Зеленского отвергли идею брони от призыва в ВСУ по уровню дохода

В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского отвергли идею о предоставлении брони от призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ) на основании уровня дохода из-за позиции Генерального штаба. Об этом в разговоре с изданием «РБК-Украина» высказался неназваный сотрудник администрации главы государства.

«Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но пять миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть», — заявил источник журналистов в ОП.

Он отметил, что в качестве альтернативы пополнению бюджета с помощью платной брони власти могут пойти на повышение налогов.

Ранее на Украине рассказали о штрафах для уклоняющихся от мобилизации женщин. По словам руководителя Кременчугского районного территориального центра комплектования Мирослава Волкова, некоторые категории женщин по новому закону подлежат воинскому учету наравне с мужчинами, и их ждет штраф в случае не выполнения обязательств по обновлению учетных данных.