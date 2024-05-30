Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 30 мая 2024Бывший СССР

Пленный украинский спецназовец назвал цель захода ВСУ под Белгород

Пленный Нетревожко: в Козинке бойцы ГУР должны были сфотографироваться у церкви

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были зайти под Белгород, чтобы сделать фотографии церкви. Об этом рассказал пленный спецназовец Демид Нетревожко из батальона «Братство» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает RT в своем Telegram-канале.

По его словам, в марте 2024 года украинские военнослужащие получили задание проникнуть на территорию села Козинка в Белгородской области, чтобы сфотографироваться на фоне церкви. Однако, рассказал Нетревожко, операция ГУР провалилась.

«Постоянно по нам работала [российская] артиллерия, авиация, невозможно было продвигаться, мы ушли. В итоге мы не сфотографировались», — добавил пленный украинский боец.

Нетревожко был взят в плен с еще шестью спецназовцами ГУР Украины российскими военными в Харьковской области. Он сообщал, что был отправлен командованием под Волчанск с трехдневным запасом еды и боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

      В России предупредили об ответе на использование Украиной F-16

      Россиянам назвали полезный маринад для шашлыка

      Бывший главный специалист российской соцзащиты похитил миллионы рублей

      Анастасию Заворотнюк запомнили по роли няни Вики в «Моей прекрасной няне». Ее стиль копируют даже сейчас

      Опубликовано видео последнего появления Заворотнюк на публике

      Путин наградил губернатора обстреливаемого со стороны Украины региона

      Названа возможная причина отстранения близких США чиновников на Украине

      Названа единственная легитимная власть на Украине

      Толпу чернокожих мужчин сняли с рейса из-за неизвестного запаха на борту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше