Пленный Нетревожко: в Козинке бойцы ГУР должны были сфотографироваться у церкви

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были зайти под Белгород, чтобы сделать фотографии церкви. Об этом рассказал пленный спецназовец Демид Нетревожко из батальона «Братство» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает RT в своем Telegram-канале.

По его словам, в марте 2024 года украинские военнослужащие получили задание проникнуть на территорию села Козинка в Белгородской области, чтобы сфотографироваться на фоне церкви. Однако, рассказал Нетревожко, операция ГУР провалилась.

«Постоянно по нам работала [российская] артиллерия, авиация, невозможно было продвигаться, мы ушли. В итоге мы не сфотографировались», — добавил пленный украинский боец.

Нетревожко был взят в плен с еще шестью спецназовцами ГУР Украины российскими военными в Харьковской области. Он сообщал, что был отправлен командованием под Волчанск с трехдневным запасом еды и боеприпасов.