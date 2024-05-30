RT: ВС РФ пленили 7 спецназовцев ГУР Украины и 7 пограничников под Волчанском

Подразделения группировки войск «Север» ВС России взяли в плен семерых спецназовцев из батальона ГУР Минобороны Украины «Братство» и батальона «Сонечко» («Солнышко»), а также семерых пограничников под Волчанском в Харьковской области. Об этом рассказал военный корреспондент RT Александр Симонов.

«Командование сказало мне с другим бойцом взять еды, боеприпасов и на три дня зайти на опорник к пограничникам под Волчанском. 10 числа мы должны были сниматься, но приехало еще подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен», — сообщил украинец из батальона «Братство» Демид Нетревожко.

По его словам, всего на опорном пункте находилось четверо солдат ГУР и восемь пограничников, двое военных были ликвидированы в ходе штурма ВС РФ. Сам Нетревожко был ранен в самом начале боя — рядом с ним разорвалась граната и осколки задели бедро и ногу. Он попытался спрятаться в блиндаже и вначале российские бойцы решили, что он не выжил. Обнаружили спецназовца только на следующий день, оказали первую помощь и эвакуировали.

Другой пленный спецназовец из батальона «Сонечко» Александр Матлай сообщил, что он с четырьмя сослуживцами был в блиндаже, они выполняли роль эвакуационной группы для раненых и жертв. Когда ВС России начали штурм опорника, в блиндаж попала граната, из-за взрыва задымилась стационарная рация. Так как бойцам было нечем дышать, они сдались в плен.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о взятии ВС России около 70 процентов Часова Яра. Он выразил уверенность, что вскоре населенный пункт будет полностью освобожден.