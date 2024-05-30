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13:14, 30 мая 2024Культура

Режиссер «Моей прекрасной няни» отреагировал на смерть Заворотнюк

Режиссер «Моей прекрасной няни» Радзюкевич назвал смерть Заворотнюк неожиданной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер сериала «Моя прекрасная няня», актер и сценарист Эдуард Радзюкевич отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Его слова приводит News.ru.

Кинематографист отметил, что новость о смерти артистки «накрыла» его. «Извините, я сейчас ничего сказать пока не смогу. Как-то очень неожиданно», — заявил он.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Артистка скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В 2019 году у актрисы была диагностирована глиобластома — рак мозга. Перед этим она некоторое время жаловалась на сильные головные боли. На съемках также бывало, что артистка падала в обмороки, однако никто изначально не придавал всему этому значения.

В конце 2023 года дочь актрисы Анна Заворотнюк сообщила, что состояние ее матери не изменилось ни в худшую, ни в лучшую сторону.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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