Украинский судья рассказал о тысячах исков против Киева в ЕСПЧ

Украинский судья Гнатовский: в ЕСПЧ находится восемь тысяч исков против Киева

На рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) находится 8000 исков против властей Украины. Об этом рассказал украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский в интервью «Укринформ».

Гнатовский отметил, что Украина остается одним из лидеров по количеству жалоб в ЕСПЧ. Он добавил, что большинство жалоб против Киева не содержат принципиально новых проблем, за исключением исков, связанных с военным положением.

«Жалобы граждан Украины достаточно типичны, они касаются тех же системных проблем, которые не решаются десятилетиями», — подчеркнул судья. В частности, он рассказал об исках по делам о пытках и других видах ненадлежащего обращения с лицом.

Ранее ЕСПЧ начал расследование дела в отношении Украины в связи с пытками российского военнослужащего Дениса Резникова. Украинские силовики шантажировали его дочь пытками отца.