Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 30 мая 2024Бывший СССР

Украинский судья рассказал о тысячах исков против Киева в ЕСПЧ

Украинский судья Гнатовский: в ЕСПЧ находится восемь тысяч исков против Киева

Фото: Luxofluxo / Wikipedia

На рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) находится 8000 исков против властей Украины. Об этом рассказал украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский в интервью «Укринформ».

Гнатовский отметил, что Украина остается одним из лидеров по количеству жалоб в ЕСПЧ. Он добавил, что большинство жалоб против Киева не содержат принципиально новых проблем, за исключением исков, связанных с военным положением.

«Жалобы граждан Украины достаточно типичны, они касаются тех же системных проблем, которые не решаются десятилетиями», — подчеркнул судья. В частности, он рассказал об исках по делам о пытках и других видах ненадлежащего обращения с лицом.

Ранее ЕСПЧ начал расследование дела в отношении Украины в связи с пытками российского военнослужащего Дениса Резникова. Украинские силовики шантажировали его дочь пытками отца.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

      Депутат оценила обвинения в гендерной дискриминации из-за отставки главы ХМАО

      Эрдоган обвинил военные лобби в блокировке стамбульских переговоров по Украине

      Получивший серьезную травму Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

      Мост в российском регионе обрушился и отрезал 10 деревень от города

      Названы районы Москвы с самыми дорогими квартирами

      Sony намеренно отложила релиз PlayStation 5 Pro

      Россиянкам назвали одежду для создания визуально тонкой талии

      Зеленский отстранил близких к Вашингтону чиновников

      Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше