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09:40, 31 мая 2024Россия

Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

Минобороны России отчиталось о сбитом средствами ПВО над Татарстаном БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром в пятницу, 31 мая, Татарстан пытался атаковать беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом журналистам подтвердили в Минобороны России.

Там уточнили, что ВСУ пытались атаковать Казань беспилотником самолетного типа — его сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). В военном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Беспилотники заметили в Казани утром в пятницу, 31 мая. Очевидцы сообщали о двух летящих над регионами дронах. После сообщений об этом в Татарстане на части предприятий объявили эвакуацию.

Татарстан, по неофициальным данным, атаковали дальнобойными беспилотниками «Лютый» — репликой знаменитого турецкого Bayraktar. В сети также опубликовали кадры замеченного в регионе беспилотника и видеозапись с запечатленными обломками дрона.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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