Мощный пожар на нефтебазе Кубани после атаки беспилотников попал на видео

Появились кадры мощного пожара на нефтебазе Кубани после атаки беспилотников

В сети появились кадры мощного пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, возникшем после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден огонь, охвативший объект. Он настолько сильный, что можно увидеть языки пламени и услышать характерный для мощного пожара шум.

Украинские беспилотники ударили по нефтебазе в Краснодарском крае в ночь на пятницу, 31 мая. Пострадали, по последним данным, два человека. На нефтебазе оказались повреждены три цистерны с нефтепродуктами, пожар уже полностью потушили.

Помимо Темрюкского района Кубани, под массированную атаку беспилотников попал и Новороссийск. Там, как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, специалисты обследуют территории, а также ищут упавшие дроны. Ночью в Новороссийске объявляли опасность атаки, в городе звучали сирены.