На Украине назвали число лагерей для военнопленных

Глава Минюста Украины Малюська: в стране действуют три лагеря для военнопленных

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Мы — Украина» заявил, что на территории страны действуют три лагеря для военнопленных.

«У нас сейчас функционирует три лагеря для военнопленных, мы раздумываем над открытием четвертого, если обмены не активизируются», — сообщил Малюська.

Он заявил, что обмен военнопленными является хорошей новостью с точки зрения «освобождения мест» в лагерях.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в Парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции, опубликовал видео освобожденных из украинского плена российских военнослужащих. На кадрах видно улыбающихся солдат. «Мы вернулись!» — восклицает один из них и благодарит организаторов обмена.

Обмен стал первым почти за четыре последних месяца. Незадолго до этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила приостановку обмена пленными. По ее словам, в этом виновата Украина, которая «постоянно выставляет новые, надуманные требования».