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01:41, 31 мая 2024Бывший СССР

Названо число живущих в бедности украинцев

Reuters: число живущих в бедности украинцев достигло 29% населения и растет

Фото: Unsplash.com

Число живущих в бедности украинцев достигло почти 30 процентов населения, такие данные названы в отчете Всемирного банка, который приводит агентство Reuters.

Отмечается, что с 2020 года этот показатель увеличился на 1,8 миллиона человек и составляет около 29 процентов. Как указал региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи, ситуация была бы намного хуже, если бы Украина не получила от Запада помощь для выплаты пенсий и зарплат врачам, учителям и другим государственным служащим.

«Если бы международные партнеры, особенно США, не сосредоточили ресурсы, специально предназначенные для этих социальных расходов, тогда в бедности было бы на три миллиона больше людей», — добавил он.

В докладе Всемирного банка уточняется, что в прошлом году в бедности жили около девяти миллионов украинцев. Общая численность населения страны оценивается примерно в 32 миллиона человек.

В январе сообщалось, что уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов, по этому показателю страна вернулась на 20 лет назад. Такую оценку дала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенко.

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      Марина Совина
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