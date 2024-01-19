Украина вернулась на 20 лет назад по показателю бедности

Институт демографии: Украина вернулась на 20 лет назад по показателю бедности

Уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов, по этому показателю страна вернулась на 20 лет назад. Об этом заявила заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенко в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, в 2022 году уровень бедности в стране вырос в полтора раза и в 2023-м ожидался дальнейший рост — с 60 процентов до 67 процентов. «Но случилось так, что бедность фактически осталась на уровне 2022 года, не выросла», — объяснила Черенко.

«Считается, что если более 50 процентов бедных — это уже опасный сигнал. 60-80 процентов — еще хуже. (…) Мы за год, в 2022-й, вернулись на уровень 2002 года — с 40 процентов бедности до 60 процентов», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что в социологической науке для общества существует предел бедности, пересекая который, в стране происходят разрушительные события, а он сам становится трудно контролируемым.

Ранее на Украине назвали средний размер пенсии. Согласно статистике Пенсионного фонда Украины, три четверти пожилых людей получает пособие менее 5385 гривен (менее 13 тысяч рублей).