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17:07, 19 января 2024Бывший СССР

Украина вернулась на 20 лет назад по показателю бедности

Институт демографии: Украина вернулась на 20 лет назад по показателю бедности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов, по этому показателю страна вернулась на 20 лет назад. Об этом заявила заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенко в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, в 2022 году уровень бедности в стране вырос в полтора раза и в 2023-м ожидался дальнейший рост — с 60 процентов до 67 процентов. «Но случилось так, что бедность фактически осталась на уровне 2022 года, не выросла», — объяснила Черенко.

«Считается, что если более 50 процентов бедных — это уже опасный сигнал. 60-80 процентов — еще хуже. (…) Мы за год, в 2022-й, вернулись на уровень 2002 года — с 40 процентов бедности до 60 процентов», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что в социологической науке для общества существует предел бедности, пересекая который, в стране происходят разрушительные события, а он сам становится трудно контролируемым.

Ранее на Украине назвали средний размер пенсии. Согласно статистике Пенсионного фонда Украины, три четверти пожилых людей получает пособие менее 5385 гривен (менее 13 тысяч рублей).

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      Глеб Палехов
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