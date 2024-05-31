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10:11, 31 мая 2024Россия

Появились подробности о пострадавших при пожаре на нефтебазе Кубани

Власти Кубани: двоих пострадавших при атаке ВСУ сотрудников нефтебазы выписали

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Двое мужчин, которые пострадали в результате пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани, возникшего из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), выписаны из больницы. Подробности раскрыли в районной администрации, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Они [мужчины] получили нетяжелые ранения. Им быстро оказали необходимую медпомощь. В настоящее время пострадавших уже выписали из больницы, сейчас они дома», — сообщили в администрации.

Украинские беспилотники ударили по нефтебазе в Краснодарском крае в ночь на пятницу, 31 мая. На нефтебазе оказались повреждены три цистерны с нефтепродуктами, пожар уже полностью потушили. Помимо Темрюкского района Кубани, под массированную атаку беспилотников попал и Новороссийск. Мэр города Андрей Кравченко назвал отражение атаки успешным.

Всего в ночь на 31 мая над Краснодарским краем сбили пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников. Тогда же под удар попали Белгородская, Тамбовская и Воронежская области — там сбили по одному беспилотнику.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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