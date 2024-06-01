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18:40, 1 июня 2024Россия

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области
Шебекино. Архивное фото

Шебекино. Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава региона, целью обстрела ВСУ стало коммерческое предприятие города Шебекино. На месте обстрела уже работают оперативные службы.

Известно об одном пострадавшем мирном жителе. По предварительной информации, у мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Пострадавшему уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Также на территории попавшего под обстрел предприятия осколками посечен один автомобиль.

Ранее губернатор Гладков рассказал о новой атаке украинского дрона-камикадзе в регионе. По его словам, ВСУ с помощью беспилотника атаковали работавший в поле КамАЗ. По словам главы региона, инцидент произошел на окраине села Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа.

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      Екатерина Подвигина
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