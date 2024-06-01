ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава региона, целью обстрела ВСУ стало коммерческое предприятие города Шебекино. На месте обстрела уже работают оперативные службы.

Известно об одном пострадавшем мирном жителе. По предварительной информации, у мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Пострадавшему уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Также на территории попавшего под обстрел предприятия осколками посечен один автомобиль.

Ранее губернатор Гладков рассказал о новой атаке украинского дрона-камикадзе в регионе. По его словам, ВСУ с помощью беспилотника атаковали работавший в поле КамАЗ. По словам главы региона, инцидент произошел на окраине села Нижнее Березово-Второе Шебекинского городского округа.