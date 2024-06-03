Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 3 июня 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

Губернатор Богомаз: украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет о летательном аппарате разведывательного класса, подчеркнул губернатор. Возможно, он имел в виду, что дрон не нес взрывного устройства.

Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны над приграничным с Украиной Суземском районе области. Пострадавших и разрушений нет.

Утром 3 июня ВСУ атаковали еще один приграничный российский регион — Белгородскую область. Под обстрел попал город Шебекино. По его словам, мирные жители не пострадали, однако выбиты окна в одной квартире многоквартирного жилого дома.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

      В России попросили изменить законы для упрощения оплаты картами «Мир»

      Подмосковного воспитателя задержали за растление детей

      МИД Китая назвал причину неучастия в конференции по Украине в Швейцарии

      В МИД предупредили США о последствиях ударов ВСУ западным оружием по России

      В России предупредили об асимметричном ответе на атаки ВСУ

      Повышение ключевой ставки не помешало банкам кредитовать россиян

      Стало известно о долге звезды «Аншлага» перед налоговой

      Бойца СВО с инвалидностью силой вернули в часть для продолжения службы

      Командир «Ахмата» предсказал срок завершения СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше