Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

Губернатор Богомаз: украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет о летательном аппарате разведывательного класса, подчеркнул губернатор. Возможно, он имел в виду, что дрон не нес взрывного устройства.

Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны над приграничным с Украиной Суземском районе области. Пострадавших и разрушений нет.

Утром 3 июня ВСУ атаковали еще один приграничный российский регион — Белгородскую область. Под обстрел попал город Шебекино. По его словам, мирные жители не пострадали, однако выбиты окна в одной квартире многоквартирного жилого дома.