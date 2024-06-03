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12:49, 3 июня 2024Бывший СССР

Петиция о выделении бронирования спасателям набрала 25 тысяч подписей на Украине

Кабинет мининстров Украины обязали рассмотреть петицию о брони для спасателей
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Петиция кабинету министров Украины с требованием выделить бронирование от мобилизации для личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций набрала 25 тысяч голосов, необходимых для обязательного рассмотрения, передает ТАСС.

«На данный момент бронь с части работников спасательных служб уже снята, а они осуществляют гарантирование и обеспечение государством конституционных прав граждан на защиту жизни, здоровья и собственности», — отмечено в тексте петиции, опубликованной 31 мая.

Ранее о решении властей Украины мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов). По словам депутата, в случае мобилизации спасателей некому будет выполнять их работу и тушить пожары.

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      Валентин Карант
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