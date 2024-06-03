Россиянка устроила пьяный дебош в самолете и напала на бортпроводника

Aviaincident: пьяная россиянка напала на бортпроводника на рейсе Сочи — Москва

Пьяная пассажирка самолета напала на бортпроводника по пути с курорта на юге России. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Boeing 737 из Сочи в Москву вечером 1 июня. Когда воздушное судно пролетало в районе города Борисоглебска Воронежской области, нетрезвая женщина устроила дебош на борту.

Нарушительница напала на бортпроводника, но не нанесла ему серьезных травм. По прибытии в столицу дебоширку встретила полиция. Уточняется, что проблем со здоровьем у члена экипажа впоследствии не было.

Ранее иностранец попытался открыть дверь самолета по пути из Еревана в Москву. Мужчина стал приставать к сотрудникам российской авиакомпании еще до взлета, а на высоте десяти тысяч метров приблизился к аварийному выходу.