Иностранец пытался открыть дверь российского самолета в небе и нарвался на арест

Иностранец пытался открыть дверь летевшего из Еревана в Москву самолета

Иностранец попытался открыть дверь самолета российской авиакомпании в небе и нарвался на арест. Об этом пишет Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Еревана в Москву самолета. Еще до начала рейса дебошир начал приставать к бортпроводникам. Во время полета на высоте около десяти тысяч метров мужчина приблизился к аварийному выходу, но его успели остановить члены экипажа.

Сделать это им помогли другие пассажиры: они схватили нарушителя и зафиксировали его руки пластиковыми стяжками. «Неадеквата по прилете в Домодедово передали полицейским, — говорится в сообщении. — Он оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья».

Пассажиру предложили пройти освидетельствование на наркотики, однако он отказался. Теперь мужчину ждут семь суток в изоляторе, после ареста его депортируют на родину.

Ранее неизвестный мужчина напал на незнакомца в аэропорту Перта, Австралия, и устроил массовую драку. Инцидент произошел около шести утра в четверг, 23 мая, в терминале внутренних авиалиний. Дебошир прошел мимо 22-летнего пассажира и дважды ударил его по затылку.