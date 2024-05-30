Мужчина напал на незнакомца и устроил массовую драку в аэропорту

Daily Mail: мужчина напал на незнакомца в аэропорту Перта и устроил драку

Неизвестный мужчина напал на незнакомца в аэропорту Перта, Австралия, и устроил массовую драку с участием очевидцев. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел около шести утра в четверг, 23 мая, в терминале внутренних авиалиний. Дебошир прошел мимо 22-летнего пассажира и дважды ударил его по затылку. Затем он ударил по лицу другого мужчину, схватил его и прижал к стенке. Тогда очевидцы происходящего бросились на помощь, в результате одному из них пришлось накладывать швы.

Дебошира задержала полиция, причины его агрессии не уточняются.

Ранее мужчина и женщина подрались из-за подлокотника на рейсе российского самолета, летевшего из Чебоксар в Москву. Уточняется, что нештатная ситуация произошла в воскресенье, 26 мая. Пассажиры не поделили подлокотник и устроили словесную перепалку с матом, которая переросла в драку.