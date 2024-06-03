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14:55, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщение о подвозе грязной воды жителям Элисты не подтвердилось

Сообщение о подвозе ржавой воды жителям Элисты после аварии не подтвердилось

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Распространившиеся в мессенджерах и социальных сетях сообщения о том, что жителям Элисты после аварий на водоводе подвозят ржавую воду, оказались недостоверными.

К постам было прикреплено фото пластиковой бутыли с грязной коричневой жидкостью. При этом выяснить, откуда именно она взята и что это за жидкость, не представляется возможным. Позднее Telegram-канал «Чп Элиста», где появилось сообщение, уточнил информацию и написал, что это фейк.

В паблике ПОДСЛУШАНО КАЛМЫКИЯ «ВКонтакте» местные жители указывали, что им привозят чистую воду, а тиражируемое фото не соответствует действительности. «Те кто пишут, что вода ржавая, так еще и фотки рассылают, зачем вы это делаете??? это же фейк все, вода нормальная, только среди народа наводите суету», — написала одна из пользователей. Люди также делились своими фотографиями чистой воды.

В администрации Элисты, в свою очередь, заявили о недостоверности публикаций о ржавой воде. «Информация не соответствует действительности, так как изображение было взято из интернета, а в пятилитровой пластиковой бутылке была не вода, а антифриз», — сказано в сообщении. Отмечается, что для нужд населения организован подвоз воды водовозами, а также установлены емкости, откуда можно набирать техническую воду. Власти также публиковали карту точек с водой.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в своем Telegram-канале сообщал, что по ситуации в Элисте развернут оперативный штаб. В город были направлены дополнительные водовозы из районов республики для организации доставки воды в наиболее пострадавшие районы.

Информация о подвозе ржавой воды жителям Элисты распространилась преимущественно в соцсетях и Telegram-каналах, региональные СМИ публиковали материалы о решении проблем с водоснабжением в городе — «Степные вести», «Калмыкия Ньюс», «МК Калмыкия».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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