Украинский беспилотник атаковал российский регион

Минобороны сообщило о попытке атаки украинского БПЛА на Белгородскую область

Украина снова попыталась атаковать российский регион — Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 17:50 по московскому времени российским войскам удалось пресечь попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории Белгородской области.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа удалось сбить при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО), добавили в министерстве.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино под обстрел ВСУ попали многоквартирный дом, машины и мост. По его словам, мирные жители не пострадали.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.