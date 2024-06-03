ВСУ снова атаковали приграничный российский регион

Минобороны России отчиталось о пресечении атаки ВСУ в Белгородской области

Российские войска пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, противник попытался атаковать 3 июня около 12:30 по московскому времени. Для нанесения удара по объектам на территории России Украина использовала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино под обстрел ВСУ попали многоквартирный дом, машины и мост. По его словам, мирные жители не пострадали.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.