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13:16, 3 июня 2024Россия

ВСУ снова атаковали приграничный российский регион

Минобороны России отчиталось о пресечении атаки ВСУ в Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, противник попытался атаковать 3 июня около 12:30 по московскому времени. Для нанесения удара по объектам на территории России Украина использовала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

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В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино под обстрел ВСУ попали многоквартирный дом, машины и мост. По его словам, мирные жители не пострадали.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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