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12:55, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщение о подготовке жителей Белгорода к наступлению ВСУ оказалось фейком

Сообщение о продаже противотанковых ежей в Белгороде оказалось фейком

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Telegram-канал украинского информационного агентства УНИАН в понедельник, 3 июня, распространил сведения о том, что в одном из строймаркетов Белгорода якобы появились в продаже настоящие противотанковые ежи, что, по мнению журналистов, может говорить о том, что местные жители готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Однако данная информация оказалась фейком.

В качестве подтверждения к сообщению был прикреплен частично нечеткий скриншот, на котором видна коробка на магазинном прилавке с наклейкой «Противотанковые заграждения» и ценник в три тысячи рублей. В подписи к снимку говорилось, что находка была обнаружена именно в Белгороде, однако доподлинно установить, что фото было сделано именно там, не представляется возможным.

Тиражируемые сведения не соответствуют действительности — на распространившемся снимке запечатлен набор для любителей моделизма и военной истории. Дело в том, что на фото виден производитель товара — российская фирма MSD (Micro Scale Design), в ассортименте которой представлено большое количество безальтернативных моделей бронетехники и авиации из пластмассы в масштабах 1/35 и 1/72.

Широкая линейка товаров компании доступна, в частности, на базе отечественных маркетплейсов и специализированных онлайн-магазинов. Так, упомянутый набор противотанковых заграждений содержит шесть «ежей» в масштабе 1/35. В описании товара сказано, что длина указанной упаковки — 22 сантиметра, а ширина — 15 сантиметров. При этом, судя по данным на сайте Музея Победы, длина одной балки стандартного металлического ежа, применявшегося в годы Великой Отечественной войны, составляла 1,45 метра, что едва ли сопоставимо с размерами упомянутой пластмассовой модели.

Сообщение о том, что жители Белгорода готовятся к наступлению ВСУ на город и запасаются противотанковыми ежами, получило распространение исключительно в украинских источниках. Некоторые региональные российские СМИ публиковали лишь опровержение данного фейка, в их числе оказался портал «Лента новостей Белгорода».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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