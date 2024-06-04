В Киеве заявили об исчезновении всех «красных линий» конфликта на Украине

Подоляк: все вчерашние «красные линии» конфликта на Украине исчезли

В Киеве заявили об эскалации конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Все вчерашние красные линии исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да, есть», — говорится в публикации Подоляка.

Советник офиса президента Украины добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в высокоточном оружии.

31 мая стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить по территории России американским оружием. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

В понедельник 3 июня в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты одобрили Киеву «точечное и ограниченное» применение переданного Украине оружия США против России. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, речь идет об атаках на прилегающие к Харьковской области районы.