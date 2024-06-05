В Сбере заявили о контактах с большинством дружественных стран

Ведяхин: Сбер поддерживает контакты с большинством дружественных стран

Сбербанк поддерживает контакты с большинством дружественных стран, но формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, и открытие зарубежных филиалов не является самоцелью для банка. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» в преддверии ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

«Мы поддерживаем контакты с большинством дружественных стран, а формат работы в каждом конкретном случае зависит от потребностей и заинтересованности зарубежной стороны, а также масштабов нашего внешнеторгового сотрудничества. Открытие зарубежных филиалов не самоцель для нас», — отметил он.

По его словам, первоочередная задача для банка сейчас — продвигать свои проверенные цифровые решения на зарубежные рынки дружественных стран.

«Мы активно работаем с рядом наших клиентов, чтобы помогать им выходить на международный рынок, в первую очередь, в дружеских странах», — добавил топ-менеджер.