Лавров впервые прибыл в Чад

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Чад с первым в истории визитом в африканскую республику. Об этом сообщает ТАСС.
«Лавров прибыл в столицу Чада Нджамену, для него это первый визит в эту африканскую страну», — сообщается в материале.
У главы МИД запланированы переговоры с руководством Чада. Это государство станет финальным четвертым пунктом в очередном африканском турне Лаврова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала визит Сергея Лаврова в Чад.
4 июня Лавров впервые прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Дипломат встретится с политическим руководством страны. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского МИД.
Африканское турне главы МИД России началось с Гвинеи, в рамках визита он встретился с министром иностранных дел страны Мори Сандан Куйяте. Политики обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество двух государств.
Также глава российской дипломатии посетил Конго в рамках своего турне по Африке.