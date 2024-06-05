Лавров впервые прибыл в Чад

Глава МИД России Лавров прибыл в Чад с первым в истории визитом

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Чад с первым в истории визитом в африканскую республику. Об этом сообщает ТАСС.

«Лавров прибыл в столицу Чада Нджамену, для него это первый визит в эту африканскую страну», — сообщается в материале.

У главы МИД запланированы переговоры с руководством Чада. Это государство станет финальным четвертым пунктом в очередном африканском турне Лаврова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала визит Сергея Лаврова в Чад.

4 июня Лавров впервые прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Дипломат встретится с политическим руководством страны. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского МИД.

Африканское турне главы МИД России началось с Гвинеи, в рамках визита он встретился с министром иностранных дел страны Мори Сандан Куйяте. Политики обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество двух государств.

Также глава российской дипломатии посетил Конго в рамках своего турне по Африке.