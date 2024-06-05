В России допустили возможность присутствия родителей на ЕГЭ

Музаев: родителям могут позволить присутствовать при досмотре перед ЕГЭ

Родителям российских выпускников могут разрешить присутствовать при досмотре перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) с 2025 года. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ.

«В следующем году (...) наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», — допустил Музаев.

По его словам, такая возможность рассматривается, поскольку во время проведения экзаменов больше всего испытывают стресс не дети, а именно родители.

В мае 2024 года в Воронеже произошел скандал из-за досмотра выпускников перед сдачей экзамена по русскому языку. Школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы из-за того, что металлоискатель в школе, по словам очевидцев, срабатывал на металлические детали в белье.

Через несколько дней на досмотры с раздеванием перед ЕГЭ пожаловались школьники в Чувашии, а затем в Московской области. По всем случаям назначили проверки. В Минобразования Чувашии после изучения записей с камер заявили, что информация о раздевании выпускников не получила подтверждения. В Министерстве образования Подмосковья также отчитались об отсутствии нарушений при проведении ЕГЭ в Видном.

Ранее 5 июня глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что будет лучше, если дети смогут списать на экзамене, чем пострадают от унижения при досмотре с раздеванием.