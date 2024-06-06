Сообщение о разгроме 1009-го мотострелкового полка не нашло подтверждения

Украинские медиа заявили, что в зоне СВО под Волчанском якобы был разгромлен 1009-й мотострелковый полк Российской армии. Однако эта информация не нашла подтверждения.

О якобы уничтожении полка 4 июня заявил Telegram-канал «Северный канал». «По поводу разгрома подразделений мотострелкового полка 1009 пока деталей раскрывать не могу. Но, поверьте, опять вернемся к ошибкам командования, которое не учло изменившиеся реалии последних дней», — утверждается в сообщении.

«1009 полк, 25 бригада, 6 армия. В основном мобилизованные из Псковской области. Стояли до последнего, но долг выполнили», — говорится в другом посте канала. Однако никаких доказательств опубликованным утверждениям канал не привел.

В описании канала утверждается, что его ведут бойцы группировки войск (ГВ) «Север». «Здесь будут новости для воинов группировки и для их семей из Ленинградской области, Карелии, Ставропольского края, Чечни и других регионов России», — утверждается в описании. Однако, согласно истории публикаций, этот канал был создан в август 2023 года, ранее он назывался «Русский ствол» и рассказывал преимущественно о российском оружии и военной технике, а также публиковал сводки из зоны СВО.

При этом «Северный канал» делал репост из канала «ВДВ за Честность и Справедливость», который с высокой вероятностью является ресурсом, созданным за пределами России с целью вбрасывания недостоверной информации под видом российского источника. Так, канал «ВДВ за Честность и Справедливость» рассказывал, что бабушки якобы отравили бойцов ВС РФ куличами, что не подтвердилось.

«Северный канал» ранее уже выкладывал непроверенную информацию — так, он публиковал фотографию якобы реального рекламного баннера в Белгородской области с генералом-полковником Александром Лапиным, которого СМИ ранее называли командиром ГВ «Север». Кроме того, этот канал неоднократно высказался о Лапине в резко негативном ключе.

Согласно сводке Минобороны России за 4 июня, подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» 4 июня также сообщил, что ГВ «Север» наступают у Волчанска. «Ожесточенные бои в Волчанске: в центре города штурмовые подразделения ВС РФ продолжают охват района многоэтажек. (..) Существенные продвижения фиксируются на востоке города», — говорилось в публикации.

Утверждения, что в зоне СВО якобы был разгромлен 1009-й мотострелковый полк, публиковали преимущественно украинские медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»