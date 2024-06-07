Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 7 июня 2024Мир

Байден отверг идею Макрона по отправке западных инструкторов на Украину

Politico: Байден не одобрил идею Макрона отправить инструкторов на Украину

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент США Джо Байден не одобрил идею французского лидера Эммануэля Макрона по отправке западных инструкторов на Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Байден отверг предложение, выдвинутое Макроном во время их недавнего телефонного разговора. «Американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта», — говорится в материале.

Как отмечает издание, политики не сходятся во взглядах по нескольким важным вопросам: Макрон «застолбил за собой показную роль защитника европейской самостоятельности и самоопределения», а Белый дом считает его своего рода «дикой картой», поскольку он призывает к таким вариантам политики на Украине, которые заставляют нервничать администрацию Байдена.

Однако, несмотря на культурные различия и огромную разницу в возрасте, президенты тепло относятся друг к другу.

Ранее французские власти нашли логичным отправить военных инструкторов на Украину. Париж также поддерживает обучение украинских бойцов и на территории Франции.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня. Анкара была в лидерах по покупке зерна

      Кит-убийца съел акулу-людоеда

      Над Кубанью сбили шесть дронов

      Названы неожиданные причины появления сильного ПМС

      Байден отверг идею Макрона по отправке западных инструкторов на Украину

      Додик раскрыл план Запада по расчленению России

      Мигранта задержали за изнасилование российской пенсионерки

      Гуцул опровергла обсуждение с Россией милитаризации Гагаузии

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше