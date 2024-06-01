Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 1 июня 2024Мир

Власти Франции сочли логичным отправку военных на Украину

WSJ: руководство Франции сочло логичным отправку военных инструкторов на Украину

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Власти Франции сочли логичным шагом отправку военных инструкторов на Украину. Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) сообщил осведомленный источник. По его словам, в Париже поддерживают обучение украинских бойцов на территории их страны.

При этом собеседник газеты уточнил, что отправку иностранных инструкторов на Украину руководство Франции рассматривает «как нарушение табу».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что группа французских инструкторов уже направляется на территорию Украины.

Тем временем стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В новом уголовном деле по «Крокусу» появились первые фигуранты. В чем подозревают работников концертного зала?

      Частичное снятие запрета США бить по России разочаровало Киев

      В Виннице вслед за Киевом прогремели взрывы

      Власти Франции сочли логичным отправку военных на Украину

      В Москве пенсионерка поиздевалась над мошенниками

      Украинские военкомы начали искать призывников в храмах

      Пассажир остановившегося в московском метро поезда рассказал об инциденте

      В России разработали детский бронежилет

      Россиянам назвали допустимую порцию мороженого

      В Грузии рассказали о попытках иностранных НПО устроить революцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше