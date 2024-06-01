Власти Франции сочли логичным отправку военных на Украину

WSJ: руководство Франции сочло логичным отправку военных инструкторов на Украину

Власти Франции сочли логичным шагом отправку военных инструкторов на Украину. Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) сообщил осведомленный источник. По его словам, в Париже поддерживают обучение украинских бойцов на территории их страны.

При этом собеседник газеты уточнил, что отправку иностранных инструкторов на Украину руководство Франции рассматривает «как нарушение табу».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что группа французских инструкторов уже направляется на территорию Украины.

Тем временем стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину.