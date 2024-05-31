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19:09, 31 мая 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о направляющихся на Украину французских инструкторах

Гончаренко: первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что группа французских инструкторов уже направляется на территорию Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал Гончаренко.

30 мая газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для ее отправки на Украину. В ее цели могут входить обучение саперов, а также помощь в формировании мотострелковой дивизии ВСУ.

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      Валентин Карант
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