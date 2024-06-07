Москвичам назвали время окончания сезона гроз

Синоптик Позднякова: грозы в Москве продлятся до конца июня

Дождливая погода с грозами продлится в столичном регионе фактически до конца июня. Время окончания сезона гроз «Вечерней Москве» назвала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что сильный дождь, местами с грозами, ожидается в столице в понедельник, 10 июня. Температура будет колебаться в ночное время от 14 до 16 градусов тепла, а днем достигнет 22 градусов. Во вторник, 11 июня, ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможна гроза. Ночью — не менее 17 градусов, днем максимум 24 градуса.

Дожди местами также пройдут в среду, 12 июня. В ночное время столбики термометров будут достигать 17 градусов, днем показатели вырастут до плюс 19 градусов. В четверг, 13 июня, в городе ожидается переменная облачность, дождливая погода с грозами сохранится. Ночью — 14-16 градусов, днем не менее 20 градусов.

В пятницу, 14 июня, город снова накроет дождем и грозами. Ночью ожидается около 19 градусов тепла, а днем до 20 градусов. Грозы прекратятся только в субботу, 15 июня. Дожди при этом продолжаться. По словам синоптика, только с воскресенья, 16 июня, столица временно вернется к показателям климатической нормы середины июня и дожди с грозой прекратятся. Однако это будет небольшая «передышка» перед очередной порцией непогоды с дождями и грозами, которые фактически продлятся весь июнь.

Ранее Позднякова предсказала жителям столицы неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами в предстоящие выходные, 8 и 9 июня.