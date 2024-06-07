Москвичам предсказали переменчивую погоду в выходные

Синоптик Позднякова: в выходные в столице ожидается неустойчивая погода

Неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в столице в конце этой недели. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем в пятницу, 7 июня, температура достигнет не менее 28 градусов. В субботу, 8 июня, в течение суток ожидается ясная погода. Ночью воздух прогреется до отметки в плюс 15 градусов, днем до плюс 28. Ожидается слабый ветер. В воскресенье, 9 июня, в столицу снова придут дожди с грозами.

Синоптик добавила, что температура в мае этого года, несмотря на жаркую погоду в конце месяца, оказалась почти на градус ниже нормы. Также в этом месяце наблюдался дефицит осадков. За всю весну в Москве выпало только 60–65 процентов сезонной нормы.

По словам Поздняковой, в последние дни в столице проходят сильные дожди, а природа, видимо, теперь решила наверстать свое. Она также отметила плюсы пришедших в столицу ливней — они частично очистят воздух в городе от вредных примесей и тополиного пуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в День России, 12 июня. В этот день ожидается жара до плюс 28 градусов Цельсия и кратковременный дождь.