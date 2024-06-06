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15:08, 6 июня 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на День России

Вильфанд: жара и кратковременный дождь ожидаются в Москве на День России

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Жара до плюс 28 градусов Цельсия и кратковременный дождь ожидаются в Москве 12 июня. О погоде на День России жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает АГН «Москва».

С 10 июня в столицу вернется очень теплая погода, отметил синоптик. «В понедельник в Москве прогнозируется плюс 25-27 градусов, во вторник — плюс 27-29, а 12 июня, в праздничный день, — плюс 27-28, и будут кратковременные дожди», — спрогнозировал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что температура воздуха в начале следующей недели в Москве будет превышать климатическую норму примерно на четыре градуса. «Московская погода в июльском исполнении», — заключил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал москвичам, что к концу первой недели июня жара сменится ливнями с грозой и градом. По словам синоптика, в четверг, 6 июня, ожидается 25-27 градусов тепла, а в пятницу, 7 июня, — 23-25 градусов. При этом в оба дня вероятны сильные дожди и даже грозы с градом.

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      Нина Ташевская
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