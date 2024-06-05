Москвичам пообещали грозу и град

Синоптик Леус: жара в Москве сменится ливнями с грозой и градом

К концу недели жара в Москве сменится ливнями с грозой и градом. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет RT.

Город затронет циклон, который сейчас проходит по югу европейской части страны. Однако температура воздуха останется выше климатической нормы, отметил синоптик. По словам Леуса, в четверг ожидается 25-27 градусов тепла, а в пятницу — 23-25 градусов. При этом в оба дня вероятны сильные дожди и даже грозы с градом.

По предварительным прогнозам Леуса, в выходные, 8 и 9 июня, погода в столице будет комфортной и преимущественно сухой. Температура воздуха будет на 2-3 градуса Цельсия выше климатической нормы, заключил метеоролог.

Ранее жителям Москвы пообещали выходные без жары. Температурный режим ночью и днем будет такой же, как и в пятницу. Также ожидается ветер переменных направлений не больше 4–9 метров в секунду.