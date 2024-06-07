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08:49, 7 июня 2024Россия

Москвичка осталась бесплодной после операции и обвинила в этом врачей

В Москве женщина осталась бесплодной после операции и обвинила в этом врачей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве женщина осталась бесплодной после операции, где ей должны были удалить воспаленную маточную трубу. По заявлению пострадавшей, врачи удалили ей здоровую трубу вместо той, что было необходимо, пишет Telegram-канал Shot.

Виноватым в случившемся 41-летняя женщина считает хирурга Центра гинекологии имени Кулакова Вячеслава Чурсина. Воспаление маточной трубы пациентке диагностировали в июне прошлого года. После проведенной операции москвичка мучалась от боли и, по ее словам, находилась в полуобморочном состоянии.

Спустя семь дней после вмешательства в маточной трубе, которую не удалили врачи, скопился гной — это привело к возникновению у жительницы Москвы перитонита. Только после этого женщине якобы вырезали ту трубу, которую изначально было необходимо.

Пациентка рассказала, что о своем бесплодии она узнала после второй операции. Как объяснил ей лечащий врач, здоровый орган пришлось удалить из-за осложнения во время операции. На вопрос о том, почему после первой операции в теле женщины остался воспаленный орган, медик ответил фразой «так бывает».

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы в марте 2024 года спустя полгода после операции. У москвички есть 14-летний сын, однако она хотела завести еще одного ребенка. Обвиняемый в ошибке хирург комментировать ситуацию отказывается.

Ранее жительница Калининграда перестала ходить после совета врачей согнуть ногу во время семичасовых родов. По словам 35-летней россиянки, врачи уговорили ее рожать самостоятельно, несмотря на наличие рекомендаций от двух специалистов, включая невролога, делать кесарево сечение из-за проблем со зрением и спиной.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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