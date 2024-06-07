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09:36, 7 июня 2024Россия

Над Кубанью сбили шесть дронов

Минобороны России: силы ПВО уничтожили и перехватили шесть дронов над Кубанью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина в ночь на пятницу, 7 июня, пыталась атаковать Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Кубанью шесть беспилотников. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Всего за ночь над Россией сбили 28 дронов. Помимо Кубани, под удар попал Крым, где перехватили и уничтожили 11 беспилотников, а также Белгородская область (2 беспилотника) и Ростовская область (1 дрон). Кроме того, восемь летательных аппаратов уничтожили над Азовским морем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее, комментируя участившиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край, заявил, что не видит опасности для туристического потока на юг России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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