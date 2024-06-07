Оценена возможность поставок Россией противникам США гиперзвуковых ракет

Аналитик Боснич: Россия может передать противникам США ракеты П-700 «Гранит»

После слов президента России Владимира Путина о готовности поставлять дальнобойное оружие, Москва может передать противникам США ракеты П-700 «Гранит». Об этом написал военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Даже старые советские ракеты, такие как массивная П-700 "Гранит", могут фактически положить конец военно-морскому господству Запада в любом регионе мира», — написал эксперт.

Боснич подчеркнул, что приоритетом для России может стать поставка противокорабельных ракет, которые будут нацелены на уничтожение флота стран НАТО. По его словам, странам Запада следует принять во внимание решение российских властей и перейти к более осторожной политике.

5 июня в ходе встречи с зарубежными журналистами, Путин заявил, что Россия может поставлять дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда могут производиться чувствительные удары по странам, снабжающим оружием Вооруженные силы Украины (ВСУ).