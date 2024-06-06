Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об асимметричном ответе Москвы на поставки Киеву дальнобойного вооружения для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это было одним из важнейших заявлений президента.
Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают
Путин заявил о возможности поставлять оружие в регионы, откуда могут наноситься удары по союзникам Киева
5 июня президент России заявил, что страна может поставлять свое дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда могут производиться чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?
Кроме того, он указал на необходимость улучшения российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на подобные заявления западных стран. Президент подчеркнул, что такие меры будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать безопасность.
Слов Путина об ответе на удары ВСУ оружием Запада испугались в США
Подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса испугали слова российского президента об ответе на поставки Киеву западного вооружения. По его мнению, заявление Путина является серьезным.
«Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха», — написал офицер в соцсетях, порекомендовав западным союзникам Украины начать урегулирование конфликта, а не продолжать эскалацию.
Американская газета The New York Post усмотрела в словах Путина грозное предупреждение о судном дне. По мнению журналистов, таким образом российский лидер намекнул на использование Москвой ядерного оружия. «Его предупреждение о конце света прозвучало после того, как США и Германия дали Украине зеленый свет на использование поставляемого ими оружия для поражения некоторых целей на территории России», — говорится в материале.
В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Разрешение на использование своего вооружения ВСУ дали еще ряд стран, среди которых оказались Великобритания, Швеция, Польша и Нидерланды.