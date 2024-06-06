Песков заявил, что Запад услышал сигнал РФ насчет поставок оружия Киеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об асимметричном ответе Москвы на поставки Киеву дальнобойного вооружения для ударов по российской территории.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это было одним из важнейших заявлений президента.

Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Путин заявил о возможности поставлять оружие в регионы, откуда могут наноситься удары по союзникам Киева

5 июня президент России заявил, что страна может поставлять свое дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда могут производиться чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? Владимир Путин президент России

Кроме того, он указал на необходимость улучшения российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на подобные заявления западных стран. Президент подчеркнул, что такие меры будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать безопасность.

Слов Путина об ответе на удары ВСУ оружием Запада испугались в США

Подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса испугали слова российского президента об ответе на поставки Киеву западного вооружения. По его мнению, заявление Путина является серьезным.

«Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха», — написал офицер в соцсетях, порекомендовав западным союзникам Украины начать урегулирование конфликта, а не продолжать эскалацию.

Американская газета The New York Post усмотрела в словах Путина грозное предупреждение о судном дне. По мнению журналистов, таким образом российский лидер намекнул на использование Москвой ядерного оружия. «Его предупреждение о конце света прозвучало после того, как США и Германия дали Украине зеленый свет на использование поставляемого ими оружия для поражения некоторых целей на территории России», — говорится в материале.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Разрешение на использование своего вооружения ВСУ дали еще ряд стран, среди которых оказались Великобритания, Швеция, Польша и Нидерланды.