Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:08, 6 июня 2024Интернет и СМИ

В США усмотрели в словах Путина грозное предупреждение

NYP: Путин сделал предупреждение о судном дне, комментируя действия Запада
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

В словах президента Владимира Путина о том, что Москва может ответить на удары по территории России западных оружием, усмотрели грозное предупреждение о судном дне. Такое мнение выразила американская газета New York Post.

В материале комментировали слова Путина о том, что Россия может ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием Запада. По мнению издания, таким образом российский лидер намекнул на использование Москвой ядерного оружия. «Его предупреждение о конце света прозвучало после того, как США и Германия дали Украине зеленый свет на использование поставляемого ими оружия для поражения некоторых целей на территории России», — сообщает New York Post.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что к словам Путина о том, что Россия ответит на атаки ВСУ западным оружиям, нужно относиться серьезно. По его мнению, риск того, что Москва решится на это, растет.

5 июня во время общения с главредами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что Россия может передавать оружие государствам, откуда могут наноситься удары по странам, поставляющим Киеву оружие. Он также подчеркнул, что ответ Москвы может быть ассиметричным.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Германия изменила отношение к мигрантам. Шольц пообещал депортировать их в Афганистан и Сирию

      В Британии назвали надежду на новое наступление Украины полным абсурдом

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Дело высадившего участников СВО таксиста прекратили после ноты МИД Киргизии

      Названа сумма страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную России

      На ПМЭФ рассказали о роли СМИ в поддержке бизнеса

      Apple заставит пользователей iPhone платить за трещины

      Медведь под транквилизаторами упал с дерева

      В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака

      Милонов призвал сажать в тюрьму приехавших ради ПМЭФ эскортниц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше