В США усмотрели в словах Путина грозное предупреждение

NYP: Путин сделал предупреждение о судном дне, комментируя действия Запада

В словах президента Владимира Путина о том, что Москва может ответить на удары по территории России западных оружием, усмотрели грозное предупреждение о судном дне. Такое мнение выразила американская газета New York Post.

В материале комментировали слова Путина о том, что Россия может ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием Запада. По мнению издания, таким образом российский лидер намекнул на использование Москвой ядерного оружия. «Его предупреждение о конце света прозвучало после того, как США и Германия дали Украине зеленый свет на использование поставляемого ими оружия для поражения некоторых целей на территории России», — сообщает New York Post.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что к словам Путина о том, что Россия ответит на атаки ВСУ западным оружиям, нужно относиться серьезно. По его мнению, риск того, что Москва решится на это, растет.

5 июня во время общения с главредами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что Россия может передавать оружие государствам, откуда могут наноситься удары по странам, поставляющим Киеву оружие. Он также подчеркнул, что ответ Москвы может быть ассиметричным.