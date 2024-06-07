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05:45, 7 июня 2024Россия

Потоп в российском городе сняли на видео

Shot: в Саратове произошел потоп и буря

Саратов оказался затоплен из-за проливных дождей. Обстановка в городе попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых местными жителями, видно, что людям приходится передвигаться по улицам города почти вплавь, а некоторых из них сносит потоками воды на проезжую часть. На одном из видео запечатлена яркая вспышка от удара молнии в провода. В результате произошедшего несколько домов остались без света.

В мае в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, несколько деревень были затоплены. Жителей оттуда эвакуировали и переселили в школу, однако позже затопило и ее.

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      Марина Совина
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