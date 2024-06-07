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10:42, 7 июня 2024Мир

Премьер Венгрии назвал отправку западных войск на Украину решенным вопросом

Орбан: если Запад говорит об отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Это не угрозы, это уже факты... Когда вы [журналисты] сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос», — объяснил он.

Премьер назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом. По его словам, лишь слепой не видит, что его логическим завершением станет отправка западных войск на территорию Украины.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил против отправки войск Североатлантического альянса на Украину. Он отметил, что Будапешту не нравятся заявления, которые могут привести к еще большей напряженности, поскольку страна призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.

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      Виктория Кондратьева
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