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13:32, 6 июня 2024Мир

Венгрия выступила против отправки войск НАТО на Украину

Глава МИД Сийярто: Венгрия выступает против отправки войск НАТО на Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Венгрия выступает против отправки войск НАТО на Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Сийярто отметил, что введение обязательного призыва в армию на уровне всего Европейского союза (ЕС) нарушило бы суверенитет входящих в него стран, в том числе Венгрии.

29 мая премьер-министр страны Виктор Орбан также раскритиковал идею о введении всеобщей воинской повинности в ЕС, назвав ее безумной и призвав решать международные споры путем диалога.

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      Лина Пивоварова
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