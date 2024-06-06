Венгрия выступила против отправки войск НАТО на Украину

Глава МИД Сийярто: Венгрия выступает против отправки войск НАТО на Украину

Венгрия выступает против отправки войск НАТО на Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Сийярто отметил, что введение обязательного призыва в армию на уровне всего Европейского союза (ЕС) нарушило бы суверенитет входящих в него стран, в том числе Венгрии.

29 мая премьер-министр страны Виктор Орбан также раскритиковал идею о введении всеобщей воинской повинности в ЕС, назвав ее безумной и призвав решать международные споры путем диалога.