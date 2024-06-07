Россияне забеспокоились о безопасности жилья

Спрос на системы видеонаблюдения в России вырос на 53 процента

В апреле и мае 2024 года россияне забеспокоились о безопасности своего жилья и бросились скупать технику для ее обеспечения. О повышении спроса на такие приборы рассказали «Ленте.ру» аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Самым популярным товаром в этой категории оказались системы видеонаблюдения — спрос на них по всей стране вырос на 53 процента по сравнению с таким же периодом в 2023-м. Активнее всего подобные товары покупали в Санкт-Петербурге (плюс 187 процентов), Перми (плюс 144 процента), Волгограде (плюс 75 процентов), Новосибирске (плюс 50 процентов) и Москве (плюс 44 процента).

Спрос на товары категории «Системы пожарно-охранной сигнализации» вырос по всей России на 32 процента, отметили аналитики. В то же время интерес к системам контроля снизился на 9 процентов по сравнению с апрелем-маем 2023 года. Самыми популярными товарами стали электромеханические замки, звуковые и световые оповещатели, муляжи видеокамер, беспроводные датчики дыма и разные виды камер, подчеркнули специалисты.

Ранее стало известно, что россияне бросились покупать водонагреватели, чтобы подготовиться к сезону отключения горячей воды. В мае 2024 года спрос на такие товары вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м.