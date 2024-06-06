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14:19, 6 июня 2024Экономика

Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

Спрос на водонагреватели в России вырос на 17 процентов за год

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В мае 2024 года россияне бросились скупать водонагреватели, чтобы подготовиться к сезону отключения горячей воды. Спрос на этот вид товаров для дома вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Ленте.ру» в аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Сильнее всего заинтересовались оборудованием для обогрева воды жители Казани: там спрос вырос на 48 процентов за год. Высокие показатели также зафиксировали в Нижнем Новгороде (плюс 46 процентов), Санкт-Петербурге (плюс 39 процентов), Челябинске (плюс 39 процентов), Екатеринбурге (плюс 32 процента) и Воронеже (плюс 25 процентов). Самыми популярными моделями, по словам специалистов, стали проточные, накопительные, аккумуляционные водонагреватели.

Снижение спроса на водонагреватели отметили в Краснодаре (минус 37 процентов), Перми (минус 28 процентов) и Новосибирске (минус 26 процентов).

Ранее россиян предупредили, что самостоятельная установка водонагревателя в квартире чревата проблемами. Например, холодная вода вместо горячей может течь во всех квартирах, расположенных по этому стояку. Это может стать причиной для судебных разбирательств с соседями.

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      Нина Ташевская
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