Россиян предупредили о рисках самостоятельной установки водонагревателя

Эксперт Юнисова: самостоятельная установка водонагревателя обернется проблемами

Самостоятельная установка водонагревателя в квартире может обернуться проблемами. Об этом предупредила россиян эксперт в сфере ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с Pravda.Ru.

«Если сделать неправильное соединение, то из-за разности давлений в трубах горячей воды и холодной воды возникают так называемые перетоки, в результате перетоков — подмесы в горячую воду холодной», — рассказала специалистка. В результате холодная вода вместо горячей может течь во всех квартирах, расположенных по этому стояку.

Тогда соседи могут через суд потребовать правильно переустановить водонагреватель. При этом в случае, если оборудование будут устанавливать специалисты, они должны будут отвечать за качество работы, заключила Юнисова.

Ранее россиянам рассказали, что за невовремя включенную горячую воду полагается перерасчет платы и компенсация. Жители дома имеют право на снижение платы на 0,15 процента за каждый час просрочки. Если управляющая компания не отреагирует на жалобы, с нее можно взыскать компенсацию, пояснили эксперты.