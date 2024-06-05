Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 5 июня 2024Экономика

Россиян предупредили о рисках самостоятельной установки водонагревателя

Эксперт Юнисова: самостоятельная установка водонагревателя обернется проблемами

Фото: Victor Furtuna / Unsplash

Самостоятельная установка водонагревателя в квартире может обернуться проблемами. Об этом предупредила россиян эксперт в сфере ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с Pravda.Ru.

«Если сделать неправильное соединение, то из-за разности давлений в трубах горячей воды и холодной воды возникают так называемые перетоки, в результате перетоков — подмесы в горячую воду холодной», — рассказала специалистка. В результате холодная вода вместо горячей может течь во всех квартирах, расположенных по этому стояку.

Тогда соседи могут через суд потребовать правильно переустановить водонагреватель. При этом в случае, если оборудование будут устанавливать специалисты, они должны будут отвечать за качество работы, заключила Юнисова.

Ранее россиянам рассказали, что за невовремя включенную горячую воду полагается перерасчет платы и компенсация. Жители дома имеют право на снижение платы на 0,15 процента за каждый час просрочки. Если управляющая компания не отреагирует на жалобы, с нее можно взыскать компенсацию, пояснили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на озвученный в Генштабе возможный срок окончания СВО

      Названы цены на новую Lada Iskra

      ВМФ получит новую «Ладу» с «Калибрами» в 2024 году

      В Грузии прокомментировали слушания в Конгрессе США по закону об иноагентах

      Военный летчик-пенсионер захотел уехать на Украину и обучать пилотов ВСУ. Его поймала ФСБ

      В РПЦ высказались о будущем оккультизма в России

      Дефицит федерального бюджета оценили

      Израиль заподозрили в проведении тайной операции в США

      Акула-людоед напала на тренировавшихся у берега пловцов

      Российский комик съездил в США и описал страну словами «все очень дорогое»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше